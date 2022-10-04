Гендиректор Запорожской АЭС сознался в связях с СБУ Гендиректора Запорожской АЭС выдворили за пределы области за связи с Киевом

Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press

Запорожская АЭС

Генеральный директор Запорожской АЭС Игорь Мурашов признался, что передавал информацию о работе станции представителям украинских спецслужб. В частности, общался с представителем СБУ, отметил он в эфире телеканала «Россия 24». Телеканал в своем сюжете показал, как Мурашова «за дискредитацию органов власти России» выдворили на подконтрольную Украине территорию.

Общался с сотрудником СБУ Каземирским Игорем Викторовичем через мессенджеры. Суть общения заключалась в том, что я передавал информацию о текущем состоянии дел на атомной станции, — подчеркнул Мурашов.

Телеканал в своем сюжете показал, как Мурашова «за дискредитацию органов власти России» выдворили на подконтрольную Украине территорию. При этом в сюжете предположили, что он мог участвовать в разработке диверсий.

Ранее стало известно, что 29 сентября в военно-гражданской администрации Энергодара опровергли информацию о возгорании второго энергоблока Запорожской АЭС. Отмечалось, что никакой угрозы нет. О взрывах вблизи элементов системы охлаждения ЗАЭС сообщили эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). По их словам, были разбиты окна машинного зала второго энергоблока.