Гендиректор «Тактического ракетного вооружения» попал в больницу с COVID-19

https://static.news.ru/photo/baf07146-9c64-11ea-902e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Гендиректор АО «Корпорация "Тактическое ракетное вооружение"» (КТРВ) Борис Обносов госпитализирован в одну из больниц Москвы с подтверждённой коронавирусной инфекцией.

Как стало известно argumenti.ru, коронавирус у Обносова выявили при тесте на антитела. О тяжести его состояния данных пока нет.

Борис Обносов занимает должность гендиректора КТРВ с 2003 года. Его специальность — инженер-механик по летательным аппаратам. Он также является генералом Федеральной службы безопасности в отставке.

Ранее NEWS.ru писал о возможной госпитализации с подозрением на коронавирус главы Чечни Рамзана Кадырова, о чём сообщили многочисленные источники.