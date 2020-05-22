Гендиректор «Тактического ракетного вооружения» попал в больницу с COVID-19

Гендиректор АО «Корпорация "Тактическое ракетное вооружение"» (КТРВ) Борис Обносов госпитализирован в одну из больниц Москвы с подтверждённой коронавирусной инфекцией.
Как стало известно argumenti.ru, коронавирус у Обносова
Борис Обносов занимает должность гендиректора КТРВ с 2003 года. Его специальность — инженер-механик по летательным аппаратам. Он также является генералом Федеральной службы безопасности в отставке.
Ранее NEWS.ru писал о возможной госпитализации с подозрением на коронавирус главы Чечни Рамзана Кадырова, о чём сообщили многочисленные источники.
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