Где встретить 2024 год, сколько стоит: названы 10 популярных городов России Составлен список 10 самых популярных городов России для встречи Нового года

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Сочи

Сочи, Кисловодск, Архыз и Великий Устюг стали самыми популярными городами по количеству бронирований по России на Новый год и зимние каникулы 2024 года, сообщает Ассоциация туроператоров (АТОР). В десятку востребованных направлений для новогоднего отдыха также вошли Геленджик, Анапа, горнолыжные курорты Домбай и Шерегеш, Калининград и Санкт-Петербург. В эти города туристы покупают путевки на Новый год за 3–4 месяца до поездки. В целом, как отмечают эксперты, в 2023 году интерес к новогодним турам по России вырос на 30% по сравнению с прошлым годом.

«Лидерство Краснодарского края вопросов не вызывает, как и второе место Минеральных Вод. Присутствие среди самых бронируемых Великого Устюга приятно удивляет. На старте продаж можно купить тур по самой выгодной цене: сейчас цены выше прошлогодних всего на 5–10%, но далее эта разница будет только увеличиваться», — прокомментировал статистику вице-президент АТОР Сергей Ромашкин.

Могут ли новогодние туры подорожать осенью

По прогнозам туроператоров, пик продаж новогодних туров на 2024 год придется на октябрь-ноябрь нынешнего года. В эти месяцы путевки можно будет приобрести по самым выгодным ценам. Однако многое будет зависеть от курса валют и геополитической обстановки в мире. По словам коммерческого директора национального туроператора АЛЕАН Оксаны Булах, если осенью произойдет падение рубля, многие туристы откажутся от поездок за границу на Новый год и предпочтут отдыхать в России.

«Безусловно, не все туристы будут готовы отказаться от зарубежных путешествий зимой: те, кто нацелен именно на пляжный отдых, будут по-прежнему выбирать путевки за границу», — говорит Булах.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин заявил, что цены на авиаперелеты и поезда в новогодние праздники могут вырасти на 15%. По его мнению, отдых в России будет стоить дешевле, чем за рубежом, поскольку в пакете нет дорогих билетов и платежей в валюте.

Президент Союза туристических агентств, член координационного совета по туризму при Общественной палате Сергей Голов рассказал, что можно сэкономить на новогоднем отдыхе только том в случае, если купить путевки задолго до отпуска.

«В России ограничены места для размещения зимой — это Сочи, Красная Поляна, „Роза Хутор“. Цены были высокими в прошлый сезон, останутся такими же и в предстоящий. Это объясняется тем, что мест для размещения туристов недостаточно и динамическое ценообразование приводит к тому, что с каждой покупкой оставшиеся места в отелях дорожают. Чем раньше люди задумаются об отдыхе, тем он обойдется дешевле», — объяснил он изданию «Эксперт Петербург».

Отдых в Крыму в конце 2023 года и в первые месяцы 2024-го станет более бюджетным, чем в Сочи. Как сообщает «Спутник в Крыму», можно ожидать снижения цен до 50%.

Какие еще российские курорты выбирают россияне для встречи Нового года

По совокупным оценкам туроператоров, помимо десятка самых популярных направлений, для празднования Нового года в России туристы также выбирают Карелию, Псков, Нижний Новгород, Севастополь, Кострому, Байкал, Архангельск, Челябинск, Сахалин, Алтай и Адыгею.

«Объем продаж будет, конечно, расти по мере приближения новогодних праздников, как это происходит ежегодно», — прогнозируют эксперты туристической компании «Русский Экспресс».

Туроператоры также называют самые популярные российские отели в новогоднюю ночь: это «Сочи Парк Отель», в котором на период Нового года уже забронировано 75% номеров, и «Поляна 1389» в Красной Поляне. Отмечается, что топ лидеров продаж новогодних туров заметно поменяется к началу декабря 2023 года. Люди начнут покупать туры в крупные туристические города, такие как Казань, Москва, Екатеринбург, которые обычно бронируют незадолго до поездки.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сколько будет стоить отдых в Геленджике и Сочи на Новый год

По данным агрегатора Ostrovok.ru, стоимость новогодней ночи на двоих в отелях Геленджика колеблется от 990 до 1800 рублей. В Сочи ночь с 31 декабря на 1 января обойдется в 2100–3500 рублей. В Анапе можно снять номер на двоих в новогоднюю ночь по цене от 680 до 1000 рублей. В Великом Устюге, согласно данным сайта, свободных номеров в отелях на новогоднюю ночь уже нет.

Цены на новогодние туры в период с 29 декабря по 14 января, по данным сообщества туроператоров «Большая Страна», начинаются от 5900 рублей за человека — за эту сумму можно провести три дня в Санкт-Петербурге с автобусными экскурсиями, встретив Новый год на Дворцовой площади.

За 7000 рублей можно провести пять дней в новогодние праздники в Казани, за 10 000 рублей туроператоры предлагают трехдневный тур в Псков. Выходные в Красной Поляне обойдутся в 13 200 рублей за человека, Новогодняя поездка по городам Екатеринбург, Невьянск и Нижний Тагил будет стоить 15 500 рублей.

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