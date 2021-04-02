Где и какую подработку для подростков можно найти в 2021 году

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Летние каникулы — лучшее время, чтобы найти подработку для подростков от 14 лет и старше. Это не только способ найти деньги на карманные расходы, но и шанс определиться с будущей профессией.

Так, например, на Кубани в 2020 году, несмотря на пандемию, подработку нашли 24 тысячи подростков. О том, где найти детям работу и какие её виды подойдут подростку лучше всего, написала газета «Известия».

Несмотря на пандемию, нам удалось не допустить серьёзного снижения показателя. Трудоустройство в подростковом возрасте во многом определяет выбор будущей профессии, — рассказала газете вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова.

По словам опрошенных изданием специалистов, сегодня можно обратиться в центры занятости, покопаться в тематических группах в соцсетях, посмотреть на официальных сайтах региональных властей, которые нередко заключают соглашения с руководством предприятий о создании специальных рабочих мест.

Также дети старше 14 лет могут работать удалённо, выполняя какие-то задачи в соцсетях, или, например, собирая упаковочные изделия дома.

Замначальника отдела по работе с работодателями и реализации специальных программ Центра занятости населения Томска Алёна Бандурова перечислила основные способы подзаработать для подростков.

Это работы по благоустройству территорий: озеленение улиц, парков, уборка мусора в школьных дворах, городских скверах, на придомовых территориях. Также это ремонтно-строительные работы на спортивных, придомовых и детских площадках, — рассказала она.

Бандурова добавила, что руки всегда нужны при ремонте инвентаря в спортшколах, школьной мебели. Можно помогать ремонтировать книги из библиотечного фонда. Рабочие нужны и на сельскохозяйственных площадках, на промышленных предприятиях, на почте. Бывает социальная работа.

За последние 10 лет в России популярность высшего образования среди родителей выпускников упала вдвое. По итогам опроса только 43% родителей учеников 11-х классов ожидают, что их дети поступят в вузы. Ещё 10 лет назад эта цифра равнялась 80%, писал NEWS.ru.