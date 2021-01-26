ГД приняла законопроект о «гаражной амнистии» в первом чтении

https://static.news.ru/photo/f080a70c-6015-11eb-8891-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутаты Государственной думы в первом чтении одобрили законопроект, который называют «гаражной амнистией». Он направлен на создание условий для оформления собственности на гаражи.

Документ поддержали 403 парламентария. Авторы отмечают, что он будет применим для почти 4 млн российских граждан, так как упросит регистрацию не только гаражей.

Для принятия инициатива должна пройти три чтения в Государственной думе, а также получить одобрение Совета Федерации и президента, передаёт ТАСС.

Новые нормы предусматривают механизм предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на которых размещены их гаражи, возведённые до 30 декабря 2004 года, когда был введён в действие Градостроительный кодекс.

Согласно проекту закона, гражданин, использующий гараж, являющийся объектом капитального строительства, до 1 января 2026 года имеет право на предоставление земельного участка под гаражом в собственность бесплатно. Важно, чтобы участок в своё время был предоставлен гражданину организацией или органом власти либо на основании решения общего собрания членов гаражного кооператива.

Кроме того, проект определяет перечень документов, необходимых для приобретения гражданами таких земельных участков. Также предусматривается одновременный государственный кадастровый учёт и регистрация права собственности на возведённый до введения в действие Градостроительного кодекса гараж и на земельный участок под ним.

Ранее NEWS.ru писал, что закон о «гаражной амнистии» может вступить в силу весной 2021 года. Он затронет около 3,5 млн россиян.