20 августа 2025 в 12:54

«Газпром нефть» провела одно из крупнейших исследований природы Арктики

«Газпром нефть» и партнеры сформировали базу данных о морской экосистеме юго-восточной части Баренцева моря. 10-летняя программа экологического мониторинга позволила оценить состояние арктической природы и собрать сведения о морских организмах, краснокнижных птицах и атлантических моржах, обитающих в районе Приразломного месторождения.

Экологи провели более 400 суток в десятках экспедиций для изучения мест обитания, численности и миграции арктических животных, взяли более 2000 проб воды, воздуха, донных отложений. Задействовали суда и самолеты-лаборатории с фото- и видеооборудованием. Исследования охватили юго-восточную акваторию Баренцева моря, побережье у поселка Варандей, острова Матвеев, Долгий, Голец заповедника «Ненецкий» и остров Вайгач рядом с Приразломным месторождением «Газпром нефти».

В этом году исполнилось 10 лет с запуска программы мониторинга биоразнообразия в Баренцевом море. Этот масштабный проект помог не только подтвердить экологичность разработки Приразломного месторождения, но и стал самым продолжительным и обширным научным исследованием природного мира этой части арктического шельфа России, — прокомментировал начальник управления производственной безопасности «Газпром нефти» Виктор Сорокин.

Получены уникальные данные о краснокнижном атлантическом морже: маршруты миграций, участки кормления и размножения ластоногих, динамика численности и состояние популяции. Оказалось, что остров Матвеев — стабильное береговое лежбище атлантического моржа. Летом на острове фиксировали до 350 особей, осенью — до 2000. Орнитологи собрали информацию о гнездовании и весенней миграции птиц. Зафиксировали такие виды пернатых, как бургомистр, галстучник, морянка, чернозобая гагара, малый лебедь и белощекая казарка, часть из них — в Красной книге России и НАО.

Только благодаря этим долгосрочным исследованиям, детальному анализу полученной информации мы можем эффективно разрабатывать и внедрять программы, направленные на поддержание благополучия уникальной флоры и фауны Арктики, — подчеркнул директор заповедника «Ненецкий» Станислав Золотой.

Проект позволил комплексно изучить состояние природного мира и подтвердить благополучие арктической экосистемы в районе Приразломного месторождения. Исследования реализуются «Газпром нефтью» совместно с Центром морских исследований МГУ им. М. В. Ломоносова, Мурманским морским биологическим институтом и Научно-экспедиционным центром «Морские млекопитающие». Участие в программе принимают эксперты заповедника «Ненецкий».

Ранее компания «Газпром нефть» совместно с партнерами завершила разработку и испытания первого отечественного органобентонита — ключевого компонента для буровых растворов. Новый материал значительно повышает экологичность и эффективность бурения.

