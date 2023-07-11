Гастроэнтеролог рассказала об опасных способах похудеть Гастроэнтеролог Неруллина предостерегла от похудения при помощи тайских таблеток

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Не все способы избавиться от лишних килограммов полезны для здоровья человека, предупредила врач-гастроэнтеролог Алла Неруллина. В беседе с LIFE.ru она предостерегла россиян от использования тайских таблеток для похудения. По словам врача, препарат действительно может дать эффективный результат, но при этом его состав чаще всего неизвестен. В таблетках могут оказаться яйца глистов или паразитов, психотропные вещества, что скажется на здоровье.

При подборе диеты необходимо опираться на врожденную конституцию тела, обмен веществ, состояние здоровья и, самое главное, обратиться к врачу-диетологу или гастроэнтерологу. Врач поможет выбрать оптимальный курс диеты, которая принесет вам только пользу, — посоветовала Неруллина.

Гастроэнтеролог отмечает, что низкоуглеводная диета может негативно отразиться на работе щитовидной железы и репродуктивной функции женщин. Кроме того, может возникнуть тревога и депрессия. Для мужчин такой способ похудения чреват снижением тестостерона. Кетодиета может привести к гипогликемии, сбою менструального цикла, мочекаменной болезни, запорам, судорогам, а монодиета грозит нарушением обмена веществ. Последняя может оказаться неэффективной из-за частых срывов. Врач предостерегает также от перехода только на жидкие блюда: пюре, супы, смузи, соки. При такой диете пострадает перистальтика кишечника.

Некоторые диеты могут быть просто неэффективны, предупредила Неруллина. Так, подсчет калорий может в вести в заблуждение желающего похудеть из-за разных значений в зависимости от способа приготовления продукта. Кроме того, цифры, которые производители указывают на упаковках, могут отличаться от реальных на 20%.

Диетолог-нутрициолог Ирина Мансурова ранее рассказала, что существует ряд продуктов, которые не влияют на набор веса. К ним относятся огурцы и шпинат. Первые содержат большое количество жидкости, которая постоянно нужна организму, а второй представляет собой источник витаминов А, В4, Е и К.