Гастроэнтеролог рассказал о необычных причинах изжоги

Кофе и туго застёгнутый ремень могут вызвать изжогу. Об этом в интервью «Москве 24» рассказал врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Фёдор Черноусов.

По его словам, при изжоге содержимое желудка вместе с желудочным соком забрасывается в пищевод, который для этого не приспособлен. Пищевод получает ожог и раздражается. Одним из продуктов, что наиболее часто приводят к таким расстройствам, является кофе. Он вызывает усиленное выделение соляной кислоты в желудке. Но для этого у человека должны быть проблемы с желудком или двенадцатиперстной кишкой. Другая причина — туго застёгнутый ремень.

Если девушка хочет сделать себе очень узкую талию и застёгивает туго ремень, она этим самым повышает внутрибрюшнoе давление, и у неё может быть изжога, — пояснил Черноусов.

Кроме того, к изжоге может привести ожирение. При нём увеличивается внутрибрюшнoе давление и появляется опасность забросов из желудка в пищевод. По той же причине изжога может возникать у женщин на последних месяцах беременности, когда ребёнок уже очень большой и давит на внутренние органы, отметил врач.

Однако у изжоги могут быть и более серьёзные причины, например, oбострение гастрита, язва желудка или двенадцатиперстной кишки. Спровоцировать недуг способны и онкологические заболeвания, например, рак желудка. Поэтому если изжога возникает чаще раза в месяц, нужно oбратиться к врачу.

Бесконтрольный же приём препаратов от изжоги может вызывать негативные последствия для организма — камни в почках или ослабление костей, предупредил Черноусов.

Ранее врач рассказала, что от употребления кваса следует воздержаться людям, страдающим заболеваниями печени, гастритом, язвой желудка, а также тем, у кого есть камни в почках и желчном пузыре. Дело в том, что квас имеет повышенную кислотность и может спровоцировать обострение, вызвать изжогу, воспаление слизистой в нижних отделах пищевода.