Гастроэнтеролог назвал симптомы, при которых надо срочно идти к врачу Гастроэнтеролог Вялов: при горечи во рту и болях в животе следует обратиться к врачу

При ощущении слабости, длительных болях в животе, тошноте, горечи во рту и изменении цвета кала россиянам следует обратиться к врачу, так как перечисленные симптомы могут быть проявлением опасных заболеваний, заявил гастроэнтеролог Сергей Вялов. При этом, по его словам, опаснее всего — кровотечение в желудочно-кишечном тракте, пишет «Москва 24».

Опасным является острый панкреатит. Поджелудочная железа начинает разваливаться и разлагаться прямо внутри тела человека под действием питания, алкоголя, курения, наследственных причин или вирусов. Появляется температура, длительная боль в животе, которая может отдавать даже куда-то в спину, — уточнил Вялов.

По словам Вялова, такие симптомы, как боль в правом боку, повышенная температура, слабость и горечь во рту могут быть симптомами воспаления желчного пузыря. Он также напомнил, что крайне опасным может быть острый гепатит, так как при этом недуге разрушается печень. Среди симптомов этого заболевания гастроэнтеролог выделил изменение цвета кала на белый, внезапную усталость и мочу тёмного цвета.



Ранее гастроэнтеролог Наталья Марченко заявила, что цирроз печени может развиваться в результате попыток быстро похудеть. По её словам, при усиленном избавлении от веса клетки жира скапливаются в печени и не успевают из неё выводиться, что и приводит к заболеванию.