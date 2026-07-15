Гарнир не варю, в этих котлетах есть все для сытного ужина: семья в восторге — подаю со сметаной и овощами

Гарнир не варю, в этих котлетах есть все для сытного ужина: семья в восторге — подаю со сметаной и овощами

Летние котлеты из кабачков и куриного фарша — это идеальный ужин без лишних хлопот, потому что гарнир не требуется, ведь внутри уже есть и мясо, и сочный овощ, и ароматный лук. Получаются настолько нежными, что даже дети уплетают их за обе щеки.

Для блюда возьмите 2 средних кабачка (около 400 г), 500 г куриного фарша, 1 крупную луковицу, 1 яйцо, 3 ст. л. панировочных сухарей, соль и перец по вкусу. Кабачки натрите на крупной терке, слегка отожмите лишнюю жидкость руками, затем смешайте с фаршем, мелко нарезанным луком, яйцом, сухарями и специями. Сформируйте котлеты и обжаривайте на разогретой сковороде с маслом по 4–5 минут с каждой стороны до румяной корочки, затем накройте крышкой и держите на малом огне еще 5 минут для полной готовности.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже попробовала приготовить такие котлеты. Удивило, что ими легко наестся. После такого ужина не хочется ничего, кроме чая. А для большего аромата в котлеты можно добавить укроп и чеснок.

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