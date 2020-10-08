Фургалу выписали очки в СИЗО после жалоб на зрение

https://static.news.ru/photo/639b9de8-09ac-11eb-88ab-fa163e074e61_660.jpg Сергей Фургал Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Фургал после жалоб на ухудшение зрения дождался визита врача-офтальмолога в СИЗО. Специалист выписал экс-губернатору Хабаровского края очки, но при этом заметил, что у бывшего главы региона прекрасные показатели зрения для его возраста.

О проблемах со зрением у Сергея Фургала сообщила член ОНК Москвы Ева Меркачёва.

Врач-офтальмолог посетил Фургала и выписал ему рецепт на очки, он также сказал, что у Сергея Ивановича незначительное ухудшение зрения, однако врач пояснил, что для возраста Фургала у него отличные показатели, — цитирует председателя столичной ОНК Николая Зуева РИА Новости.

О визите доктора правозащитнику поведал сам Фургал, который, как отметил Зуев, был при встрече в прекрасном настроении.

Сергея Фургала задержали 9 июля по подозрению в причастности к деятельности местной ОПГ и организации заказных убийств предпринимателей. После задержания глава региона был уволен со своего поста президентом.

Ранее NEWS.ru сообщал, что экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в причастности к убийствам, заявил, что у него в СИЗО «Лефортово» стремительно ухудшается зрение. Также Фургал выразил недовольство, что ему не передают письма и не дают конфиденциально пообщаться с адвокатами.