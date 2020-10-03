Фургал заявил о резком ухудшении зрения в СИЗО

https://static.news.ru/photo/70c71ec2-0621-11eb-9bfa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в причастности к убийствам, заявил, что у него в СИЗО «Лефортово» стремительно ухудшается зрение. Об этом сообщила член Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович, посетившая этот изолятор.

Мы спросили его о самочувствии, поскольку ходит много слухов о том, что его избили. Он ответил: «Я здоров, у меня всё нормально, я просто очень разозлён!» Но Фургал ещё раз сказал, что зрение у него стремительно падает: «Я пришёл в СИЗО с нормальным зрением, сейчас я вижу с каждым днём хуже», — цитирует ТАСС Литвинович.

Правозащитница подчеркнула, что в «Лефортово» офтальмолога нет, поэтому руководству СИЗО было рекомендовано вывезти всех жалующихся на ухудшение зрения к офтальмологу в «Матросскую Тишину».

Также Литвинович сообщила, что Фургал выразил недовольство, что ему не передают письма и не дают конфиденциально пообщаться с адвокатами.

Фургал был разозлён ужасно, разговаривал на повышенных тонах с сотрудником СИЗО, просто кричал. Я его таким ещё не видела. Обычно он выходил к нам флегматичным и спокойным, — добавила член ОНК.

Как писал NEWS.ru, правозащитники ещё с сентября пытаются добиться, чтобы содержащимся в СИЗО «Лефортово» Сергею Фургалу и экс-сенатору Рауфу Арашукову организовали встречу с врачом-офтальмологом. Представительница ОНК Ева Меркачёва пояснила, что заключённые рассчитывают получить дополнительные лампы в свои камеры, а для этого необходимо заключение врача. Ранее о консультации глазного врача просил содержащийся в том же СИЗО Иван Сафронов, обвиняемый в госизмене.

Сергей Фургал обвиняется в организации убийств дальневосточных предпринимателей в 2004–2005 годах. Чиновника задержали 9 июля в Хабаровске сотрудники СК и ФСБ, в тот же день его привезли в Москву и допросили. Вину он не признаёт в полном объёме.