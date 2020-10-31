ФССП: в этом году выплаты на детей удалось получить с 75% алиментщиков

https://static.news.ru/photo/8425f562-1c45-11eb-9712-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В 2020 году судебным приставам удалось добиться выплат алиментов с 75% должников. Об этом сообщил директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России — главный судебный пристав РФ Дмитрий Аристов.

Как рассказал Аристов, меры, которые принимают судебные приставы, невзирая на ситуацию с коронавирусом, позволили сохранить положительную динамику по снижению остатка неоконченных исполнительных производств о взыскании алиментов. По сравнению с прошлым годом их число сократилось более чем на 22 тыс.

Снизилось количество исполнительных производств, в рамках которых должники не приступили к выполнению обязательств по выплате алиментов: с 193,5 тыс. по состоянию на начало года до 183,5 тыс. на начало октября, — сообщил глава ФССП.

За девять месяцев 2020 года в отношении уклоняющихся от алиментов приставы возбудили почти 73 тыс. дел об административных правонарушениях (по ст. 5.35.1 КоАП РФ) и более 32 тыс. уголовных дел.

Аристов считает также по-прежнему актуальным вопрос совершенствования законодательства в части усиления административной и уголовной ответственности за неполную уплату алиментов. Сейчас Министерство юстиции работает над вопросом о введении уголовной ответственности за намеренную неполную выплату алиментов, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, малообеспеченным российским семьям с 1 ноября 2020 года стало проще оформить пособие на детей в возрасте от трёх до семи лет. Соответствующее распоряжение подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным.