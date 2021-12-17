ФСИН ужесточила режим в тюрьмах после «манифеста» воров в законе о пытках
Александр Чеков
Александр Чеков
16:43, 17 декабря 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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В российских исправительных учреждениях начались обыски и другие действия по ужесточению режима. Как сообщили источники URA.RU, таким образом руководство ФСИН отреагировало на манифест воров в законе, который призывает не понижать в статусе тех заключённых, кого насиловали и пытали активисты, связанные с администрациями мест лишения свободы.
В последние дни камеры регулярно досматривают, администрация усилила контроль за заключёнными, и эти действия совпали с прогоном. Ко всем несогласным применяют физическую силу, принуждая к соблюдению режима, — рассказал источник агентства в криминальных кругах.
При этом в разных регионах руководство ФСИН реагирует на ситуацию по-разному. Так, в Свердловской области из некоторых колоний вывезли всех арестантов, сотрудничавших с администрацией. А в Челябинской, наоборот, вывезли арестантов, не признающих режим.
Ранее сообщалось, что в письме, ходящем по местам лишения свободы, криминальные авторитеты призвали не считать низшей кастой заключённых, изнасилованных «активистами».
Ранее правозащитный проект Gulagu.net опубликовал видео с пытками и издевательствами над заключёнными, снятые в областной туберкулёзной больнице № 1 (ОТБ-1) ФСИН в Саратовской области. Правозащитники сообщили, что изнасилования и пытки совершали другие осуждённые (так называемые активисты), действуя по заданию высокопоставленных сотрудников ФСИН и силовых структур. По их словам, пыткам подвергались заключённые, не желающие сотрудничать с администрацией. Эти издевательства курировали не менее пяти сотрудников государственных органов.