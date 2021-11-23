ФСИН: срок для половины заключённых могут заменить принудительными работами

Около половины российских заключённых формально могут претендовать на замену неотбытой части наказания принудительными работами, инфраструктура для этого создаётся. Так, осуждённые во время принудительных работ могли бы мыть вагоны в метро. Об этом на конференции по ресоциализации заключённых сообщил врио начальника управления ФСИН по организации исполнения наказаний Андрей Кудрявцев. Его слова приводит ТАСС.

Сегодня службой проводится активная работа по расширению исправительных центров. Это обусловлено тем, что более 180 тысяч осуждённых, находящихся в местах лишения свободы, то есть фактически их половина, формально могут претендовать на замену неотбытой части наказания принудительными работами, — сказал Кудрявцев.

Он отметил, что если в 2017 году к принудительным работам были привлечены около 600 осуждённых, то в 2020 году этот показатель составил уже более 12 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что заключённым предоставят возможность заменить реальный срок на принудительные работы в исправительных центрах без потери возможности выйти по УДО. Соответствующий законопроект подготовил Минюст РФ, предложив учитывать при расчёте срока условно-досрочного освобождения весь период содержания человека под стражей.

В Москве на базе крупных предприятий уже работают исправительные центры при крупных предприятиях и больших стройках, где заключённые могут использовать сотовый телефон, пользоваться общественным транспортом и без сопровождения посещать магазины. Чаще всего заключённых привлекают в сфере строительства.