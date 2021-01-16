УФСИН объяснило задержание Навального в Шереметьево

https://static.news.ru/photo/7c3ac0da-58ef-11eb-bd38-fa163e074e61_660.jpg Фото: teamnavalny/twitter.com

Федеральная служба исполнения наказаний сообщила о задержании политика Алексея Навального в московском аэропорту Шереметьево. Основанием стало постановление начальника УФСИН по Москве, согласно которому оппозиционера объявили в розыск.

Задержание проводили сотрудники отдела розыска оперативного управления УФСИН России по Москве.

Задержание гражданина Навального проводилось на основании вынесенного 29 декабря 2020 года постановления начальника УФСИН по Москве, в соответствии с которым осужденный был объявлен в розыск за систематические нарушения условий испытательного срока с предписанием о принятии мер к его задержанию при установлении местонахождения, — говорится в пресс-релизе ведомства.

Там добавили, что меру пресечения для оппозиционера выберет суд, говорится на сайте столичного УФСИН. Подробностей о дальнейших действиях силовиков в настоящий момент нет.

Навального задержали в аэропорту Шереметьево на паспортном контроле, адвоката Ольгу Михайлову не пустили с её подзащитным. Самолёт с Навальным вылетел из Берлина в 17:15 по московскому времени, с небольшим опозданием (по расписанию он должен был начать полёт в 16:45). Однако лайнер резко сменил курс и направился к Шереметьево. По данным СМИ, во Внуково закрыли полосу, объяснив это поломкой снегоуборочной техники. В результате лайнер сел в 20:14.

Ранее в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) заявили, что Навальный отказывается исполнять возложенные на него судом обязанности и уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции, в связи с чем пригрозили заменить условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. Ведомство обратило внимание на статью в журнале Lancet на основе материалов немецкой клиники Charité, из которой следует, что отравленного «Новичком» пациента организации выписали 20 сентября, а к 12 октября «у него прошли все последствия его болезни».

Позднее стало известно, что ФСИН объявила Навального в федеральный розыск. В ведомстве заранее заявили, что собираются задержать политика по прибытии в Россию.

20 августа 2020 года во время перелёта из Томска в Москву Навальному стало плохо и он потерял сознание. Самолёт экстренно приземлился в Омске, оппозиционера госпитализировали. Через два дня, после стабилизации состояния, Навальный был доставлен в немецкую клинику Charité, где находился до 23 сентября, а потом был выписан. Врачи медучреждения, а также независимые эксперты нашли в его организме следы нервно-паралитического яда «Новичок», писал NEWS.ru.