ФСБ задержала в Ивановской области членов экстремистской группировки

В Ивановской области сотрудники регионального УФСБ задержали семерых членов международного религиозного объединения «АТ-Такфир валь-Хиджра» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена), сообщили в пресс-службе ведомства, передаёт ТАСС. Кроме того, было выявлено, что двое её членов причастны к финансированию ИГИЛ (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

В результате оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий при поддержке управления Росгвардии по Ивановской области задержаны семь участников запрещенного в России международного религиозного объединения «АТ-Такфир валь-Хиджра», — говорится в сообщении.

Среди задержанных три гражданина России и четыре гражданина Азербайджана. В отношении них возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации). А финансировавшие ИГ подпали ещё и под статью о содействии террористической деятельности (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ). Им грозит пожизненное лишение свободы.

Международное религиозное объединение «Ат-Такфир Валь- Хиджра» признано экстремистским решением Верховного суда РФ в 2010 году.

Ранее стало известно, что следователи возбудили новое уголовное дело о приготовлении к насильственному захвату власти в отношении ранее задержанных в Крыму пятерых членов организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). По данным следствия, житель Севастополя и четверо жителей Крыма распространяли среди населения террористическую идеологию и вербовали новых членов в организацию.