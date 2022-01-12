Против членов «Хизб ут-Тахрир» возбудили дело о подготовке захвата власти

Следователи возбудили новое уголовное дело о приготовлении к насильственному захвату власти в отношении ранее задержанных пятерых членов организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). По данным следствия, житель Севастополя и четверо жителей Крыма распространяли среди населения террористическую идеологию и вербовали новых членов в организацию. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

В рамках расследования ранее возбуждённого уголовного дела по ст. 205.5 УК РФ («Организация и участие в организации деятельности террористической организации») в отношении пяти граждан РФ возбуждено новое уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ст. 278 УК РФ (приготовление к насильственному захвату власти), — говорится в сообщении.

Ранее в ФСБ сообщили, что в Крыму были задержаны два главаря ячейки организации и трое её активных участников. Они вели антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания «всемирного халифата» и направленную на разрушение институтов светского общества и насильственное свержение действующей власти. Члены ячейки распространяли среди жителей полуострова террористическую идеологию и занимались вербовкой в ряды террористов крымских мусульман. В ходе обысков силовики изъяли большое количество запрещённых пропагандистских материалов, средства связи и электронные носители информации.