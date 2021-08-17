ФСБ возбудила дело из-за попытки взломать сеть «Ростеха»

УФСБ по Калужской области возбудило уголовное дело по подозрению в попытке взлома сети Обнинского научно-производственного предприятия «Технология» им. А. Г. Ромашина, входящего в ГК «Ростех». Об этом сообщает РБК, приводя слова фигуранта дела Никиты Демидова.

Демидов рассказал, что когда работал в интернет-провайдере, предложил проверить роутеры клиентов на уязвимость.

Через уязвимости в роутерах злоумышленники могли попадать в сеть провайдера, находить в ней уязвимые телефонные шлюзы и использовать их для звонков от лица абонентов. Наиболее частый сценарий — звонки на платные номера, но потенциально уязвимость могла использоваться и телефонными террористами, — объяснил Демидов.

Это могло навредить компании, поэтому было решено просканировать сети, и среди них попался IP-адрес ОНПП «Технология». Сработала система защиты, а к Демидову пришли с обыском сотрудники ФСБ.

Было заведено уголовное дело, но обвинения пока нет. ОНПП «Технология» заявило, что взлома не произошло и ущерб не был нанесён.

Ранее ФСБ задержала в Москве генерального директора, главного конструктора ОАО «Научно-исследовательское предприятие гиперзвуковых систем» Александра Куранова. Он стал фигурантом дела о государственной измене.