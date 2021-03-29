ФСБ: украинец Василенко хотел передать «Укроборонпрому» сведения о С-300

https://static.news.ru/photo/165bb1d2-9091-11eb-92c6-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Украинский экс-футболист Василий Василенко, приговорённый в России к 12 годам лишения свободы по делу о шпионаже, планировал передать предприятию «Укроборонпром» сведения о партии зенитно-ракетных комплексов С-300.

В конце 2019 года Василенко В.И. задержан сотрудниками Федеральной службы безопасности при получении партии комплектующих к зенитному ракетному комплексу «С-300» в интересах государственного концерна «Укроборонпром», — приводит «Интерфакс» выдержку из сообщения Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ.

О приговоре Василенко стало известно 7 декабря прошлого года. Материалы дела не раскрывались из-за секретности. Гособвинитель просил суд назначить Василенко 16 лет колонии строгого режима за шпионаж в пользу Украины. Он был дважды арестован в Москве. Первый раз в октябре 2019 года по обвинению в контрабанде опасных веществ, оружия или культурных ценностей. Весной этого года обвинение переквалифицировали на статью 276 УК РФ (шпионаж).

Как сообщал NEWS.ru, Севастопольский городской суд приговорил местную пенсионерку к 12 годам колонии по обвинению в государственной измене. Женщина передавала Украине секретные сведения военного характера. По словам депутата Госдумы Дмитрия Белика, шпионаж в пользу другого государства и против РФ неизбежно приведёт виновного в колонию строгого режима. И не будет никаких поблажек ввиду возраста или иных факторов. Также Белик добавил, что каждая российская воинская часть обеспечена отделами контрразведки.