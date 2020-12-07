Украинского экс-футболиста приговорили к 12 годам колонии за шпионаж

https://static.news.ru/photo/b52e4710-3872-11eb-856d-fa163e074e61_660.jpg Василий Василенко Фото: mos-gorsud.ru

Мосгорсуд приговорил к 12 годам колонии строгого режима бывшего украинского футболиста Василия Василенко по делу о шпионаже. Прокурор просил назначить ему 16 лет колонии.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе суда, слушания проходили в закрытом режиме. Материалы дела из-за секретности не раскрываются. По данным информированного источника, Василенко пытался приобрести в РФ списанное военное крупногабаритное оборудование, разработанное в СССР в 1960-х годах и не имеющее огневой мощи. Делал он это якобы по поручению украинской компании, связанной с Минобороны Украины.

Как писал NEWS.ru, гособвинитель попросил Московский городской суд назначить 16 лет колонии Василию Василенко за шпионаж в пользу Украины. Василенко был дважды арестован в Москве. Первый раз в октябре 2019 года по обвинению в контрабанде опасных веществ, оружия или культурных ценностей. Весной этого года обвинение переквалифицировали на статью 276 УК РФ (шпионаж). Второй раз бывший спортсмен был арестован в июле. Слушания по делу Василенко начались 20 октября.

Василенко родился в 1967 году. С 1992 по 2001 год он играл на позиции защитника в командах «Таврия» (Новотроицкое), «Торпедо» (Мелитополь), «Дружба» (Бердянск). По словам бывших одноклубников, Василенко после окончания спортивной карьеры стал детским тренером.