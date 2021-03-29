Депутат Госдумы «отправил» шпионов в Сибирь

https://static.news.ru/photo/0261b984-908b-11eb-8d66-96000091f725_660.jpg Фото: Denis Kogevnikov/Russian Look/Global Look Press

Каждый гражданин, который согласился шпионить против России, должен знать, что его ждёт только одна дорога. И эта дорога — в Сибирь. Соответствующее заявление в разговоре с журналистами сделал депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик. Так парламентарий прокомментировал приговор пенсионерке Галине Довгополой по делу о государственной измене.

Ранее стало известно, что Севастопольский городской суд приговорил местную пенсионерку к 12 годам колонии по обвинению в государственной измене. Женщина передавала Украине секретные сведения военного характера.

Как отметил депутат, в течение последних семи лет Киев регулярно забрасывает на территорию Крыма своих диверсантов и вербовщиков.

Стараются прямо в поте лица, чтобы создать на полуострове агентурную сеть, но и наши контрразведчики не дремлют. И те, кто поддался на вербовку, пусть знают, что поедут в Сибирь убирать снег, причём весь, — цитирует Белика РИА Новости.

По словам парламентария, шпионаж в пользу другого государства и против РФ неизбежно приведёт виновного в колонию строгого режима. И не будет никаких поблажек ввиду возраста или иных факторов. Также Белик добавил, что каждая российская воинская часть обеспечена отделами контрразведки.

Как ранее передавал NEWS.ru, шпионажем в пользу других государств россияне занимаются из-за нескольких факторов: деньги, амбиции и определённая политическая позиция. Об этом сообщил член высшего совета движения «Сильная Россия» генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.