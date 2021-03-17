Стали известны причины, по которым россияне занимаются шпионажем

https://static.news.ru/photo/76965a70-8718-11eb-88c2-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Шпионажем в пользу других государств россияне занимаются из-за нескольких факторов: деньги, амбиции и определённая политическая позиция. Об этом в комментарии для NEWS.ru сообщил член высшего совета движения «Сильная Россия», генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.



В разговоре с журналистом эксперт упомянул недавнюю ситуацию с задержанием россиянина, работавшего на украинскую разведку и собиравшего данные о местах массового скопления в Крыму.

Я понимаю, что сегодня спецслужбы Украины хотят сделать умное лицо перед своим президентом и имитируют различного рода «кипучую» деятельность, связанную со шпионажем и разведдеятельностью на территории России. Это очевидный факт, и, как правило, серьёзных источников у них нет. А те источники, которые попадаются, — это люди, которые сотрудничают либо за деньги, либо на политической основе со спецслужбами Украины, — рассказывает Михайлов.

Экс-силовик заявляет, что вхождение Крыма в состав РФ оставило у многих людей неудовлетворённые амбиции, и такие люди являются «хорошей средой» для подрывной деятельности на территории РФ. При этом основой к сотрудничеству со спецслужбами других стран, наряду с денежной стороной, является мощная девальвация морально-нравственных ценностей, уверяет Михайлов.



Также экс-генерал ФСБ отметил, что в эпоху Советского Союза была выстроена чёткая идеологическая парадигма, позволяющая в известной степени осуществлять «профилактику» этого явления.

Сейчас же по всем направлениям идёт давление на Российскую Федерацию и можно сказать, что «рот открыли» даже те «банановые страны», которые во многом от нас и зависят. Поэтому мы должны понимать, что это уже примета времени и от неё мы никуда не денемся, — заключил Михайлов.

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