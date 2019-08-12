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Террористы осуществляют попытки вербовать в свои ряды иностранных студентов, которые обучаются в российских вузах. Об этом сообщил глава Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников.

По его словам, также в террористическую деятельность пытаются завлечь мигрантов, приехавших в Россию на заработки.

В складывающейся обстановке, отметил Александр Бортников, необходимо реализовать дополнительные меры по недопущению распространения радикальных настроений в среде мигрантов, повысить внимание руководителей федеральных органов исполнительной власти к данной проблеме и взять ее решение под личный контроль, — приводит слова главы ФСБ РИА Новости .

Ранее сотрудники ФСБ России по Владимирской и Рязанской областям пресекли деятельность террористической ячейки. Участники группировки планировали осуществить нападение на одну из воинских частей под Владимиром. Злоумышленники намеревались завладеть оружием и боеприпасами. Руководил террористами житель Владимирской области 1999 года рождения, писал News.ru.