ФСБ России: в Ростовской области зафиксирована стрельба со стороны Украины
Антон Соловьев
Антон Соловьев
14:47, 26 февраля 2022
Фото: dan-news.info
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В Ростовской области была зафиксирована стрельба с украинской стороны, об этом сообщает пресс-служба ФСБ РФ. Также в ведомстве сообщили, что на территорию региона упали три мины калибра 120 мм. Отмечается, что пострадавших нет.
Пограничным управлением ФСБ России по Ростовской области зафиксирована стрельба со стороны Украины и падение на территорию Российской Федерации в районе н. п. Нижнекамышинский Миллеровского района Ростовской области трёх 120-мм мин. Разрушений и пострадавших нет, —указано на сайте ФСБ.
Официальный представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин рассказал, что «отступающие силы украинских националистов» планируют осуществить «кровавые провокации». В частности, речь идёт о якобы готовящемся массированном обстреле Краматорска, Славянска и Дмитрова.