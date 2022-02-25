ФСБ России: в Ростовской области зафиксирована стрельба со стороны Украины

Фото: dan-news.info

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин в своём Telegram-канале напомнил россиянам о законах, вступающих в силу с 1 марта. Особый акцент он сделал на нормативном акте, который предусматривает ужесточение контроля за оборотом оружия в стране.

Новые ограничения позволят спасти жизни наших граждан. Те, у кого есть медицинские противопоказания, не смогут получить оружие в руки, — написал спикер. Володин добавил, что с 1 марта вступает в...