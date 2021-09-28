ФСБ рассекретила детали убийства нацистами детей-инвалидов на курорте

Управление ФСБ по Крыму и Севастополю рассекретило и опубликовало материалы уголовного дела об убийстве нацистами детей-евреев на курорте «Теберда» на Северном Кавказе в 1942 году. После войны главврача санатория осудили на 25 лет, передаёт «Интерфакс».

Детей эвакуировали на курорт из нескольких санаториев CССР. У большинства из них был костный туберкулёз, они не могли самостоятельно передвигаться. В 1942 году до «Теберды» добрались немецкие части.

В конце декабря 1942-го нацисты поручили медикам загрузить всех несовершеннолетних евреев в специальную машину. В составлении списков жертв участвовал главврaч лечебницы.

Согласно показаниям свидетелей, когда маленьким пациентам объявили, что их якобы перевезут в черкесский детский дом, где их будут хорошо кормить, дети не поверили и заплакали, заявив, что их везут убивать, — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что 47 человек в возрасте от 3 до 19 лет сложили в кузов автомобиля, затем пустили угарный газ и отогнали машину в лес. Позже убитых сбросили в Тебердинское ущелье. Шестерым детям удалось спастись, при поступлении на лечение в «Теберду» они указали другие национальности.

Ранее суд в Пскове признал геноцидом зверства нацистов в посёлке Моглино во время Великой Отечественной войны.