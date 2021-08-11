ФСБ рассекретила архивы о соотечественниках в подразделениях СС

ФСБ опубликовала данные о розыске нацистских военных преступников. Среди них оказались и бывшие соотечественники, об этом сообщается на сайте ведомства.

К сожалению, в сотрудничестве с нацистами запятнала себя и часть русской военной эмиграции, представители которой оказались не только в частях вермахта, но и в карательных подразделениях СС, — сообщили в ФСБ.

В качестве примера назван добровольческий особый полк СС «Варяг». Он состоял из русских эмигрантов, живших в Югославии, и военнопленных. Учебные роты были разделены по национальному и территориальному признакам. Командовал полком бывший офицер Русской императорской армии Семёнов.

Изначально полк собирались отправить на советско-германский фронт, но стали использовать для карательных операций в Югославии. Примечательно, что руководили «Варягом» офицеры белой эмиграции, а не вермахта и СС, как во многих схожих формированиях.

Ряд населённых пунктов, названия которых не помню, в которых мы обнаруживали партизан, мы подвергали полному опустошению, сжигали дома семей партизан. Местное население в этих случаях вовсе изгонялось из населённых пунктов, — свидетельствовал на допросе один из военнослужащих.

Ранее сообщалось, что ФСБ впервые рассекретила доказательства подготовки японских военных к войне с СССР в 1938 году.