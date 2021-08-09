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ФСБ впервые рассекретила материалы о подготовке Японии к войне с СССР

10:11, 08 августа 2021
ФСБ впервые рассекретила материалы о подготовке Японии к войне с СССР Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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ФСБ впервые рассекретила доказательства подготовки японских военных к войне с СССР в 1938 году. Об этом сообщает РИА Новости.

Данные о подготовке японцев к войне подтверждает допрос последнего главнокомандующего Квантунской армии Отодзо Ямада, который был проведён в 1949 году. Тогда следствие собирало материалы перед началом Хабаровского процесса над японскими военными преступниками.

В ходе допроса Ямада сообщил, что в январе 1938 года отдал приказ привести части 3-й армии в боевую готовность на случай возникновения боевых действий с СССР. Это произошло во время советско-японского военного конфликта у озера Хасан. 

Главнокомандующий также признался, что отданный им приказ № 70 «свидетельствует об усилении готовности к войне». Специалисты считают, что в то время Япония проводила масштабную «разведку боем», оценивая надёжность обороны советских военных. Тогда боевые действия продолжались две недели и закончились победой Красной армии. 

Готовясь к войне с СССР, японские правящие круги и спецслужбы возлагали большие надежды на бактериологическое оружие. По их мнению, оно могло стать чуть ли не решающим фактором во время боевых действий. 8 августа 1945 года Советский Союз, у которого были неоспоримые доказательства подготовки Японией бактериологического оружия, объявил Токио войну. 

Ранее сообщалось, что в 1939–1940 годах Англия и Франция готовились нанести удар по СССР, чтобы уничтожить бакинские нефтепромыслы.

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