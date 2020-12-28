ФСБ пресекла схему хищения госсредств в РАНХиГС

https://static.news.ru/photo/d63520ce-49b5-11eb-b448-fa163e074e61_660.jpg Фото: Президентская академия - РАНХиГС/facebook.com

Персонал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНГХиГС) организовал схему хищения государственных денежных средств. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ.

Пресечена противоправная деятельность руководящего, профессорско-преподавательского и административного персонала Института государственной службы и управления РАНХиГС, организовавших преступную схему хищения денежных средств путем их систематического получения от подчиненных за необоснованное начисление дополнительной заработной платы, — цитирует текст сообщения ТАСС.

Сумма хищения не уточняется. По данным источника, следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело по статье «Мошенничество». Один из фигурантов дела был задержан с поличным при получении средств от подчинённых сотрудников.

Отмечается, что ряд лиц совершал действия, в которых также усматриваются признаки составов преступлений ещё по двум статьям УК РФ. Речь идёт о ч. 5 ст. 291 «Дача взятки в особо крупном размере» и ч. 6 ст. 290 «Получение взятки в особо крупном размере». Источник подчёркивает, что РАНХиГС оказывает расследованию полное содействие.

Ранее NEWS.ru писал, что бывший руководитель управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Омской области Владимир Витрук осуждён за превышение должностных полномочий и получение взятки в крупном размере (ч. 1 ст. 286, п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ).

Следствием и судом было установлено, что в 2018 году он незаконно поручал подчинённым затягивать сроки исполнительных производств, по которым должником была руководитель ООО «Центр реабилитации «Рассвет». Задолженность по ним превышала 3 млн рублей.