https://static.news.ru/photo/ebacc188-4271-11ea-bbed-fa163e074e61_660.jpg Фото: fsb.ru

Ограничен доступ к швейцарскому порталу. С помощью сервиса Protonmail.com поступали ложные сообщения о минированиях в России, рассказали представители Федеральной службы безопасности РФ.

На основании представления Генеральной прокуратуры РФ совместно с Роскомнадзором с 29 января 2020 года осуществляется ограничение доступа на территории РФ к информационным ресурсам зарубежного сервиса Protonmail.com, — пишет «Интерфакс» со ссылкой на Центр общественных связей силового ведомства.

В декабре 2019 года Роспотребнадзор внёс нидерландскую компанию StartMail B.V., владельца StartMail, в реестр организаторов распространения информации. Теперь почтовый сервис, позиционирующий себя как «конфиденциальный и оберегающий данные своих пользователей», обязан хранить сообщения российских пользователей в течение шести месяцев и предоставлять их по запросу правоохранительных органов, согласно «пакету Яровой».

В декабре в ведомство поступило обращение органов, осуществляющих обеспечение безопасности РФ, о направлении требования компании StartMail B.V. о «предоставлении уведомления о начале осуществления деятельности».

Ранее NEWS.ru писал, что Роскомнадзор подал в Таганский районный суд Москвы два иска о блокировке почтовых сервисов mailbox.org и scryptmail.com, не предоставивших данные для включения их в реестр организаторов распространения информации.