Фруктовые роллы: полезный десерт, который заменит конфеты и сладости

Фруктовые роллы — это легкий и полезный десерт, который сочетает нежные блинчики и свежие фрукты. Блюдо готовится без муки, что делает его подходящим для правильного питания. Такие роллы станут отличным вариантом для завтрака или полезного перекуса.

Для приготовления блинчиков взбивают 2 яйца до пены, добавляют 2 столовые ложки кукурузного крахмала и 1 столовую ложку мягкого творога. После перемешивания вводят сухие ингредиенты: 1 столовую ложку какао, пакетик ванилина, соду на кончике ножа и 3 мерные ложки подсластителя. Добавляют 3 столовые ложки молока и вливают 50 мл крутого кипятка. Тесто выпекают на разогретой сковороде по 2 минуты с каждой стороны. Для крема смешивают мягкий творог с подсластителем или используют смесь рикотты с творогом. Готовые блинчики смазывают кремом, выкладывают нарезанные фрукты — киви, банан, клубнику — и сворачивают в роллы. Десерт получается нежным, с ярким фруктовым вкусом и легкой шоколадной ноткой от какао.

