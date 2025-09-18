«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
18 сентября 2025 в 13:12

Фруктовые роллы: полезный десерт, который заменит конфеты и сладости

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Фруктовые роллы — это легкий и полезный десерт, который сочетает нежные блинчики и свежие фрукты. Блюдо готовится без муки, что делает его подходящим для правильного питания. Такие роллы станут отличным вариантом для завтрака или полезного перекуса.

Для приготовления блинчиков взбивают 2 яйца до пены, добавляют 2 столовые ложки кукурузного крахмала и 1 столовую ложку мягкого творога. После перемешивания вводят сухие ингредиенты: 1 столовую ложку какао, пакетик ванилина, соду на кончике ножа и 3 мерные ложки подсластителя. Добавляют 3 столовые ложки молока и вливают 50 мл крутого кипятка. Тесто выпекают на разогретой сковороде по 2 минуты с каждой стороны. Для крема смешивают мягкий творог с подсластителем или используют смесь рикотты с творогом. Готовые блинчики смазывают кремом, выкладывают нарезанные фрукты — киви, банан, клубнику — и сворачивают в роллы. Десерт получается нежным, с ярким фруктовым вкусом и легкой шоколадной ноткой от какао.

Ранее также сообщалось о рецепте лазаньи для ленивых гурманов. С ним вы приготовите вкуснейшее блюдо быстро и без хлопот.

еда
десерты
рецепты
фрукты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зеленский ввел санкции против внука экс-президента Франции
Артиллерист ВС РФ сравнил ВСУ с загнанными зверями
Лавров прокомментировал отказ певицы из США от участия в «Интервидении»
Вдову генерала Кириллова избрали депутатом областной думы
SHAMAN добровольно отказался от победы в «Интервидении»
Овечкин пропустит вторую тренировку «Вашингтона» подряд из-за травмы
Иран приостановил сотрудничество с МАГАТЭ
Российский борец проиграл в финале чемпионата мира
SHAMAN начал выступление на «Интервидении»
Глава МИД Ирана прокомментировал слухи о переговорах с США
Конкурсантка из США отказалась от выступления на «Интервидении»
Президент Польши нарушил традицию, не пригласив главу МИД в свой самолет
Участница «Интервидения» из Кубы удивила мультипликационной зарисовкой
Лавров выступил перед участниками «Интервидения» с приветственным словом
На табло украинского поезда появилась надпись в поддержку России
Слуцкий раскрыл причину провокаций Прибалтики против России
Посол Мексики в РФ поделился впечатлениями о подмосковных электричках
Евросоюз расследует массовый сбой в работе аэропортов
Запорожский губернатор раскрыл, что утаивает МАГАТЭ
Путин поприветствовал участников «Интервидения-2025»
Дальше
Самое популярное
Сдача Покровска и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 19 сентября
Россия

Сдача Покровска и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 19 сентября

Рецепт чечевичной похлебки с картофелем и сельдереем: просто и сытно
Семья и жизнь

Рецепт чечевичной похлебки с картофелем и сельдереем: просто и сытно

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 19 сентября: где сбои в РФ
Интернет и СМИ

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 19 сентября: где сбои в РФ

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.