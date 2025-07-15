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15 июля 2025 в 18:27

Французский омлет с кабачком — завтракаешь как в Эльзасе, но проще!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Омлет — идеальный завтрак: быстро, сытно и вкусно. Французы готовят множество вариантов, и сегодня я расскажу, как сделать очень сочный французский омлет с кабачком. Этот рецепт я попробовала в Эльзасе и теперь часто готовлю для семьи.

Ингредиенты (на 1 порцию)

  • Яйца — 2 шт.
  • Кабачок (небольшой, 70–80 г)
  • Мука — 1 ст. л.
  • Соль — по вкусу
  • Черный молотый перец — по вкусу
  • Растительное масло — 1 ст. л. (можно заменить сливочным)

Приготовление

  1. Выберите молодой кабачок. Если кабачок старый, очистите кожуру. Натрите его на мелкой терке.
  2. Выложите кабачковую мякоть в миску, добавьте яйца.
  3. Посолите и поперчите по вкусу.
  4. Всыпьте муку и тщательно перемешайте вилкой до однородности.
  5. Разогрейте сковороду с антипригарным покрытием и добавьте масло.
  6. Вылейте яичную смесь на сковороду, убавьте огонь до минимума.
  7. Накройте крышкой и готовьте пять-шесть минут до загустения снизу.
  8. Аккуратно переверните омлет, накройте крышкой и готовьте еще пять минут.

Подавайте горячим, со сметаной и свежими овощами. Этот омлет не только вкусный, но и полезный — отличный старт дня!

Вспомните бабушкины рецепты, от которых слюнки текли! Эта сытная запеканка когда-то была звездой деревенских застолий. Простая, но такая душевная — она покоряла сердца всей семьи.

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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