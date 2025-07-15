Французский омлет с кабачком — завтракаешь как в Эльзасе, но проще!

Французский омлет с кабачком — завтракаешь как в Эльзасе, но проще!

Омлет — идеальный завтрак: быстро, сытно и вкусно. Французы готовят множество вариантов, и сегодня я расскажу, как сделать очень сочный французский омлет с кабачком. Этот рецепт я попробовала в Эльзасе и теперь часто готовлю для семьи.

Ингредиенты (на 1 порцию)

Яйца — 2 шт.

Кабачок (небольшой, 70–80 г)

Мука — 1 ст. л.

Соль — по вкусу

Черный молотый перец — по вкусу

Растительное масло — 1 ст. л. (можно заменить сливочным)

Приготовление

Выберите молодой кабачок. Если кабачок старый, очистите кожуру. Натрите его на мелкой терке. Выложите кабачковую мякоть в миску, добавьте яйца. Посолите и поперчите по вкусу. Всыпьте муку и тщательно перемешайте вилкой до однородности. Разогрейте сковороду с антипригарным покрытием и добавьте масло. Вылейте яичную смесь на сковороду, убавьте огонь до минимума. Накройте крышкой и готовьте пять-шесть минут до загустения снизу. Аккуратно переверните омлет, накройте крышкой и готовьте еще пять минут.

Подавайте горячим, со сметаной и свежими овощами. Этот омлет не только вкусный, но и полезный — отличный старт дня!

Вспомните бабушкины рецепты, от которых слюнки текли! Эта сытная запеканка когда-то была звездой деревенских застолий. Простая, но такая душевная — она покоряла сердца всей семьи.