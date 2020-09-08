Фотовыставка проекта «Пожалуйста, дышите!» открылась в ГИМ

https://static.news.ru/photo/f4a96492-f1dc-11ea-8e6f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Григорий Сысоев МИА «Россия сегодня»

Фотовыставка проекта «Пожалуйста, дышите!», посвящённая работе врачей и волонтёров в период пандемии коронавируса, открылась в Государственном историческом музее.

На выставке представлены более 30 лучших работ фотокорреспондентов медиагруппы «Россия сегодня», сделанных в период пандемии. Среди них — кадры Алексея Майшева из «красной зоны» госпиталя на базе исследовательского центра хирургии имени Вишневского, Ильи Питалева из приёмного отделения в карантинном центре Коммунарки, Владимира Астапковича из Центральной клинической больницы «РЖД — Медицина».

Также в зале выставки установлен интерактивный экран с видеомозаикой, составленной из портретов врачей и волонтёров, принявших участие в акции «Пожалуйста, дышите!». В рамках акции собрано свыше 700 фотографий и историй медицинских работников со всей страны. Лицом проекта стал главный внештатный онколог Минздрава РФ, академик РАН, директор «НМИЦ радиологии» Минздрава России Андрей Каприн. Видеомозаику можно увидеть также на медиафасаде штаб-квартиры медиагруппы «Россия сегодня» на Зубовском бульваре,4.

Если бы нам показали эти фотографии в начале года — в январе, в феврале и даже в марте — и сказали бы, что это Россия, мы бы не поверили. Это столь необычно, столь глубоко, столь драматично, что трудно было бы сопоставить образы облачённых в эти костюмы врачей с нашей повседневной жизнью. Сегодня мы увидели эти образы, сделанные героическими фотографами, которые, продолжая традиции фронтовых операторов, лезли в самое пекло, — сказал на церемонии открытия выставки генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв.

Директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин отметил, что заведение с радостью приняло участие в организации выставки.

Мы — музей национальной истории. События, которые произошли в этом году во всём мире и в нашей стране — это для нашей истории очень важные, в какой-то степени драматические и страшные события. Не откликнуться на них мы не могли, — сказал он.

По словам главного внештатного онколога Минздрава РФ Андрея Каприна, россияне, конечно, не представляли, что их ждёт.

Мы сплотились. И сплотили, в том числе, нас руководители, как настоящие главнокомандующие, которые встали на управление этой тяжёлой ситуацией, фронтовые операторы и вообще все люди, которые понимают ту угрозу, которая может прийти в каждый дом. И медики шли, понимая, что в их семью может прийти. Вот эта сплочённость, это объединение всех вокруг общей беды — это и есть величие нашего народа, — отметил Каприн.

Увидеть выставку можно до 11 октября. Вход на неё бесплатный по входному билету в ГИМ.

«Пожалуйста, дышите!» — онлайн-акция в поддержку российских медиков и волонтёров. Она инициирована медиагруппой «Россия сегодня» при поддержке Минздрава РФ, департамента здравоохранения Москвы, Ассоциации волонтёрских центров России, ВОД «Волонтёры-медики», а также АНО «Национальные приоритеты» / сайт стопкоронавирус.рф.

Генеральным партнёром акции стала Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК). Информационные и отраслевые партнёры — благотворительный фонд «Система», федеральный спортивный телеканал «Матч ТВ», телеканал «Москва 24», сайт «Комсомольской правды» KP.RU, ИД «Аргументы и факты», коммуникационная группа LBL, а также федеральный новостной портал NEWS.ru.

Ранее организатор акции в поддержку российских медиков и волонтёров «Пожалуйста, дышите» медиагруппа «Россия сегодня» приняла решение сделать её бессрочной. Онлайн-акция стартовала в конце мая. В её рамках на сайте breathe.ria.ru публикуются истории о врачах, медработниках, сотрудниках больниц и госпиталей, а также волонтёров по всей России, которые работают на передовой борьбы за жизнь и здоровье граждан во время пандемии коронавируса. Акция является знаком безмерной благодарности и желания сохранить память о тех, кто каждый день рискует собой ради спасения других.

На портале представлен коллаж из фотографий врачей, волонтёров, медсестёр, фельдшеров и санитаров, бригад скорой помощи. Наведя курсор на снимки, можно узнать имя героя и узнать его историю.