Фотограф рассказал, в чём сложность при съёмке манулов

Молодые подросшие манулы не любят внимания, из-за чего их трудно запечатлеть в кадре, рассказал фотограф Роман Паулов изданию «КП-Новосибирск». Он фотографирует и снимает на видео манулов из Новосибирского зоопарка. Их там 13, некоторые родились в Новосибирске, некоторых привезли из других городов, а кого-то из дикой природы.

По словам фотографа, котята манулов почти не отличаются от домашних, пока первые полгода живут с мамой.

Мне кажется, если бы можно было заходить к ним в клетку, они бы и на ручках с радостью сидели. Но вот когда они немного вырастают, то начинают становиться по-настоящему дикими котами. Их расселяют в отдельные вольеры, а молодые манулы — самые сложные модели. Они не очень любят людей и вообще повышенное внимание, поэтому заснять их удаётся, только если оставить камеру около клетки, а самому отойти подальше. Ну или стоять с камерой неподвижно, — сказал Паулов.

Он добавил, что снимать манулов начал несколько лет назад. Пытался найти их на Алтае в естественной среде, но не смог, а потом узнал, что они есть и в зоопарке.

Ранее заслуженный эколог РФ Наталья Дронова объяснила, что зоопарки выполняют ряд важных задач, среди которых изучение поведения и размножения его обитателей, а также просвещение людей. По её словам, можно назвать несколько видов животных, популяции которых удалось сохранить исключительно благодаря зоопаркам.