Forbes: Москва вошла в мировую десятку по числу миллиардеров

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Москва вошла в топ-10 городов мира по числу проживающих там миллиардеров по версии журнала Forbes. Российская столица заняла шестое место, улучшив свой предыдущий результат. Отмечается, что в Москве живет 61 миллиардер — это на 8 больше, чем в 2022 году.

Москва поднялась с 7-го на 6-е место... Состояние 61 миллиардера составляет в совокупности $307 млрд, что на $92 млрд больше, чем в прошлом году, — говорится в публикации.

По информации издания, самым богатым москвичом стал президент ГМК «Норильский никель» Владимир Потанин, состояние которого оценивается в $23,7 млрд. Также среди обеспеченных москвичей названы, в частности, руководитель инвестиционной корпорации АЕОН Роман Троценко с капиталом в размере $3,2 млрд, председатель совета директоров АО «Объединенная металлургическая компания» Анатолий Седых — $1,8 млрд, предприниматель Дмитрий Пумлянский — $1,7 млрд.

На первом месте по числу местных жителей — миллиардеров находится Нью-Йорк, где проживает 101 человек, чье состояние превышает $1 млрд. Сумма их капиталов составляет $616,8 млрд. Самым богатым нью-йоркцем считается предприниматель Майкл Блумберг.

На десятом месте по числу миллиардеров — Сан-Франциско и его 37 человек. Также в список вошли Гонконг, Пекин, Шанхай, Шэньчжэнь, Лондон, Сингапур, Дели и Мумбай.

Ранее сообщалось, что основатель компаний «Еврохим» и СУЭК Андрей Мельниченко возглавил российский список богатейших людей по версии Forbes. За год его состояние выросло до $25,2 млрд, что более чем в два раза превышает прошлогодний показатель. Произошло это в основном из-за роста стоимости «Еврохима», который занимается производством удобрений. Благодаря этому Мельниченко впервые занял верхушку рейтинга.