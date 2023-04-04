Назван размер состояния самого богатого россиянина Рейтинг богатейших россиян Forbes возглавил основатель «Еврохима» Мельниченко с $25,2 млрд

Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press

Андрей Мельниченко

Основатель компаний «Еврохим» и СУЭК Андрей Мельниченко возглавил российский список богатейших людей по версии Forbes. За год его состояние выросло до $25,2 млрд, что более чем в два раза превышает прошлогодний показатель. Как пишет Forbes, произошло это в основном из-за роста стоимости «Еврохима», который занимается производством удобрений. Благодаря этому Мельниченко впервые занял верхушку рейтинга.

Топ-20 богатейших россиян пополнился и другими представителями этого сектора экономики. Среди них совладелец «Акрона» Вячеслав Кантор (№ 11, состояние $11,3 млрд) и Андрей Гурьев (№ 15, $9,7 млрд), ему и его родственникам принадлежит почти 50% «ФосАгро»

В рейтинге богатейших миллиардеров мира тоже сменился лидер. На этот раз первую строчку топа занял владелец Louis Vuitton и Dior Бернар Арно. При этом почти половина миллиардеров из списка богачей за год стала беднее.

Ранее издание The Guardian сообщало, что российский олигарх Роман Абрамович потратил на голландский футбольный клуб Vitesse не менее €117 млн. Финансированием клуба он занимался в то же время, когда владел «Челси».