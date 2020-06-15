ФНС вернула самозанятым 1,3 млрд руб. налогов за 2019 год

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Федеральная налоговая служба (ФНС) вернула на счета самозанятых россиян 1,3 миллиарда рублей налогов, уплаченных в 2019 году, чтобы поддержать во время пандемии коронавируса.

Мы с первого числа начали выплаты за налоги, уплаченные в 2019 году. Общая сумма <...> у нас составляет 1,5 миллиарда рублей. Мы уже перечислили 1,3 миллиарда, — цитирует РИА Новости главу налоговой службы Даниила Егорова.

По словам чиновника, оставшиеся средства поступят на счета, как только самозанятые привяжут свои банковские карты к государственной системе «Мой налог».

Специальный налоговый режим с 2019 года действует в нескольких регионах, включая Москву. Ставка составляет 4% от выручки при работе с гражданами и 6% — при операциях с юрлицами.

Как писал NEWS.ru, глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что снижение налогов и предложенные правительством отсрочки помогли российскому бизнесу сохранить до 650 миллиардов рублей с начала коронакризиса.