Фитнес-тренер рассказал, как похудеть к лету Фитнес-тренер Башакин рассказал, как похудеть к лету

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Фитнес-тренер клуба «Атлетик» Александр Башакин рассказал «Известиям», что правильный рацион питания и базовые упражнения помогут равномерно сжечь лишние килограммы и привести тело в форму к лету. Для этого он посоветовал создать небольшой дефицит калорий, но предупредил, что для этого потребуется консультация диетолога. Он также отметил, что для достижения успеха в этом вопросе не нужны интенсивные тренировки.

Не нужно налегать на «железо», чтобы успеть к пляжному сезону. Есть базовые упражнения, которые можно делать дома, уделяя всего 30–40 минут в день, — поделился Башакин.

Он посоветовал делать приседания, 3–5 подходов по 10–15 раз, отдых — две минуты. По мнению эксперта, это упражнение развивает все группы мышц, плюс задействует спину и пресс.

Диетолог, нутрициолог Ирина Писарева ранее заявила, что самыми полезными шашлыками являются куриный и рыбный. По словам эксперта, это наиболее лёгкие и богатые витаминами варианты этого блюда. Она добавила, что в качестве рыбного шашлыка отлично подойдёт сёмга или форель, так как они богаты Омега-3 жирными кислотами и другими полезными микроэлементами.