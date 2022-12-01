Фитнес-тренер раскрыла необычный способ борьбы со стрессом Фитнес-тренер Новикова посоветовала кардиоупражнения для борьбы со стрессом

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Справиться со стрессом помогут любые кардиоупражнения, так как тревога создает нагрузку в первую очередь на сердечно-сосудистую систему, рассказала Pravda.ru фитнес-тренер Полина Новикова. Эксперт уточнила, что для противодействия стрессу поможет любая физическая активность, так как она не только отвлекает, но и способствует выработке гормонов радости.

В организме от стрессов в первую очередь страдает сердечно-сосудистая система. Поэтому любые кардиоупражнения могут помочь справиться с беспокойным состоянием. На самом деле любая физическая активность поможет вам справиться со стрессом. <...> Она будет отвлекать от беспокоящих вас обстоятельств и, соответственно, улучшать психоэмоциональное состояние, — уточнила Новикова.

Фитнес-тренер посоветовала занятия йогой или растяжку, чтобы расслабиться. Для того чтобы выплеснуть эмоции, помогут единоборства или кроссфит, рассказала она.

Психолог Анна Жюсталь ранее рассказала: чтобы не утратить интерес к жизни и работе, нужно почаще устраивать себе «праздник непослушания», почаще хвалить себя, а также делать перезагрузку мозга с помощью физической нагрузки — плавания, пробежки или йоги. По ее мнению, спасти от эмоционального выгорания поможет вовремя сделанная пауза, во время которой нужно дать волю своим чувствам, не боясь воплотить в реальность те желания, которые кажутся нерациональными.