Названы эффективные способы борьбы с эмоциональным выгоранием Психолог Жюсталь: для борьбы с эмоциональным выгоранием нужно устроить «праздник непослушания»

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Чтобы не утратить интерес к жизни и работе, нужно почаще устраивать себе «праздник непослушания», почаще хвалить себя, а также делать перезагрузку мозга с помощью физической нагрузки — плавания, пробежки или йоги, рассказала в беседе с «Газетой.Ru» психолог Анна Жюсталь. По ее мнению, спасти от эмоционального выгорания поможет вовремя сделанная пауза, во время которой нужно дать волю своим чувствам, не боясь воплотить в реальность те желания, которые кажутся нерациональными.

Устройте себе «праздник непослушания», дайте волю чувствам и воплотите в жизнь те желания, которые кажутся нерациональными. Потратьте половину зарплаты на новый шарфик или рваните на уик-энд в глухой медвежий угол. Так вы сможете почувствовать себя свободнее, а это отлично восстанавливает психоэмоциональное состояние, — посоветовала психолог.

Кроме того, по ее словам, нужно почаще себя хвалить, даже за маленькие успехи, — это придаст энергии и мотивирует на дальнейшую работу. При этом ставить перед собой задачи нужно заведомо выполнимые, с которыми можно справиться за день без стресса и спешки.

Жюсталь также рекомендует отказаться от стремления контролировать все вокруг и держать себя «в узде» — все это мешает расслабиться и вызывает блоки во всем теле. Поднять свой энергетический уровень можно с помощью работы на уровне тела. Для этого нужно заняться физической активностью: заняться спортом, устроить пробежку, поплавать или просто пройтись прогуляться. Такая нагрузка помогает сконцентрироваться в моменте и перезагружает мозг, отметила специалист. Помимо этого, стоит отказаться от общения с людьми, которые источают негатив и постоянно жалуются на жизнь.

Психолог Марина Гладышева ранее рассказала, что эмоциональное состояние может напрямую зависеть от смены времени года. По ее словам, осенью и весной у людей часто наблюдаются перепады настроения, которые связаны с привыканием организма к новым условиям, отметила эксперт.