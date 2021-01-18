ФИПИ: выпускники-2021 не будут сдавать ЕГЭ по новым моделям

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Перспективные модели ЕГЭ не затронут выпускников 2021 года, в текущем году всё останется по-прежнему, успокоила школьников заместитель директора Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) Ольга Котова. В интервью «Российской газете» она сообщила , что опубликованные перспективные модели единого госэкзамена (ЕГЭ) должны сначала пройти общественное обсуждение.

«Перспективные модели ЕГЭ никак не затрагивают выпускников 2021 года. Ребята, которые сейчас заканчивают школу, будут сдавать экзамены по тем моделям, которые были опубликованы ещё в августе и уже утверждены», — сказала Котова.

Она сообщила, что в 2022 году «изменения действительно будут», но у ФИПИ нет задачи усложнить экзамен. Котова объяснила, что выпускники 2022 года с первого класса обучались по современным школьным стандартам, в которых «совершенно другие подходы». В частности, упор делался не просто на заучивание фактов и формул, но и на их практическое применение.

Учебное заведение должно научить школьника анализировать, систематизировать, отбирать и комбинировать информацию, считает замглавы ФИПИ.

«Но никаких „революций“ мы не планируем. Переход от проверки знаний к практике будет постепенным», — добавила Котова.

Также она обратила внимание, что перспективные задания, которые некоторых напугали после публикации, это ещё не утверждённый материал.

Ранее NEWS.ru писал, что перенос сроков проведения единого государственного экзамена для одиннадцатиклассников в 2021 году не планируется.