Фиолетовый столб с желтыми цветами — колонновидный куст, осенью усыпан красными ягодами

Барбарис Тунберга Helmond Pillar — это уникальный листопадный кустарник с колонновидной узкой кроной, который станет ярким акцентом в любом саду. Его главная особенность — необычайно темная пурпурно-красная листва, которая сохраняет насыщенный оттенок в течение всего сезона, не меняя его к осени.

В мае-июне на фоне этой темной листвы распускаются мелкие золотисто-желтые цветки, собранные в небольшие кисти, которые эффектно контрастируют с пурпурным фоном и привлекают пчел. А ближе к осени куст покрывается гроздьями ярко-красных блестящих ягод, которые держатся на ветках до зимы, добавляя декоративности.

В высоту барбарис достигает 1,5 м, в ширину — до 0,5 м, растет медленно и не требует сложного ухода: он засухоустойчив, морозостоек и нетребователен к почвам. Идеально подходит для создания живых изгородей, солитерных посадок и цветовых контрастов.

Ранее были названы цветы-самосейки: каждое лето сами появляются на клумбах, не нужно сажать из года в год.