Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
05 июля 2026 в 15:45

Фиолетовый столб с желтыми цветами — колонновидный куст, осенью усыпан красными ягодами

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Барбарис Тунберга Helmond Pillar — это уникальный листопадный кустарник с колонновидной узкой кроной, который станет ярким акцентом в любом саду. Его главная особенность — необычайно темная пурпурно-красная листва, которая сохраняет насыщенный оттенок в течение всего сезона, не меняя его к осени.

В мае-июне на фоне этой темной листвы распускаются мелкие золотисто-желтые цветки, собранные в небольшие кисти, которые эффектно контрастируют с пурпурным фоном и привлекают пчел. А ближе к осени куст покрывается гроздьями ярко-красных блестящих ягод, которые держатся на ветках до зимы, добавляя декоративности.

В высоту барбарис достигает 1,5 м, в ширину — до 0,5 м, растет медленно и не требует сложного ухода: он засухоустойчив, морозостоек и нетребователен к почвам. Идеально подходит для создания живых изгородей, солитерных посадок и цветовых контрастов.

Ранее были названы цветы-самосейки: каждое лето сами появляются на клумбах, не нужно сажать из года в год.

Проверено редакцией
Читайте также
В России могут поменять регламент пересдачи ЕГЭ
Общество
В России могут поменять регламент пересдачи ЕГЭ
Помогал с бизнесом и скинул из окна? Что известно о ЧП с тренершей в Москве
Общество
Помогал с бизнесом и скинул из окна? Что известно о ЧП с тренершей в Москве
Вместо скучных многолетников — ослепительные оранжево-желтые «солнышки» до 15 см в диаметре. Идеальный выбор для ярких клумб
Общество
Вместо скучных многолетников — ослепительные оранжево-желтые «солнышки» до 15 см в диаметре. Идеальный выбор для ярких клумб
Растет как сорняк, а цветет как сказка. Белоснежное покрывало из тысяч душистых звездочек
Общество
Растет как сорняк, а цветет как сказка. Белоснежное покрывало из тысяч душистых звездочек
Ученые выяснили, когда на Земле исчезнет растительная жизнь
Мир
Ученые выяснили, когда на Земле исчезнет растительная жизнь
Общество
цветы
растения
кустарники
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Офтальмологи ЯНАО спасли зрение недоношенного малыша
Трамп назвал условие для укрепления связей США и Турции
В Крыму начали восстанавливать электроснабжение
Трамп раскрыл, как Турция изменилась при Эрдогане
Жемчужную похоронили на Троекуровском кладбище в Москве
Политолог объяснил, какую хитрую провокацию создает НАТО против России
Житель ЯНАО предстанет перед судом за выстрел в неприятеля в ходе ссоры
Синоптик успокоил петербуржцев, принявших природное явление за смерч
Новак назвал напряженной ситуацию на рынке топлива в России
В Минцифры рассказали о защите авторских прав при использовании ИИ
В России могут поменять регламент пересдачи ЕГЭ
Власти раскрыли, будут ли вводить в РФ плату за иностранный интернет-трафик
Помогал с бизнесом и скинул из окна? Что известно о ЧП с тренершей в Москве
ВСУ сделали опасной дорогу к российскому городу
Жительница Саратовской области отдала мошенникам почти 15 млн рублей
Удары возмездия ВС РФ по Украине 7 июля: как Россия отвечает на атаки ВСУ
Раскрыто, будет ли на саммите НАТО обсуждаться размещение ЯО на Украине
ДТП с автобусом на региональной трассе едва не унесло жизни троих детей
Путин проведет совещание по проблемам с доступностью топлива
В Госдуме оценили идею раздельного обучения для мальчиков и девочек
Дальше
Самое популярное
Чем бензин Евро-3 отличается от Евро-5: уязвимые машины, защита двигателя
Life Style

Чем бензин Евро-3 отличается от Евро-5: уязвимые машины, защита двигателя

Ложка муки, сметана и яйцо — через 10 минут ем сырную лепешку: нежная, простая и очень вкусная
Общество

Ложка муки, сметана и яйцо — через 10 минут ем сырную лепешку: нежная, простая и очень вкусная

Кто такие фудкортницы: новое явление среди подростков и его причины
Семья и жизнь

Кто такие фудкортницы: новое явление среди подростков и его причины

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.