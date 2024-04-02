Финэксперт оценил вероятность принятия законопроекта о налоге на роскошь Финэксперт Засько усомнился в принятии законопроекта о налоге на роскошь

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России навряд ли примут законопроект о налоге на роскошь, считает декан факультета налогов, аудита и бизнес-анализа Финансового университета Вадим Засько. В разговоре с «360» финэксперт уточнил, что сама инициатива правильная, но до ее реализации важно все рассчитать. По его словам, ввести закон на роскошь могут, если к этому подключатся Минфин и правительство.

Я думаю, что в данном случае «Справедливая Россия» вряд ли сможет это провести, то есть вряд ли это будет принято. Надо двигаться в этом направлении, но все правильно рассчитывать. Шансов мало, но если подключатся Минфин, правительство, «Единая Россия», то да, шансы есть, — пояснил эксперт.

Засько подчеркнул, что такой налог «важен и нужен», но следует разобраться, при каких ставках и доходах его следует брать с гражданина. По его словам, главное, чтобы под действие закона в случае принятия не попал средний класс и «предбанник» среднего класса, доходы которых составляют от 100 тысяч рублей. Как отметил эксперт, налог должен взиматься с очень богатых людей, зарабатывающих от миллиона в месяц.

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов ранее заявил, что в России необходимо ввести специальный налог на роскошь. По его словам, фракция внесла соответствующий законопроект на рассмотрение в нижнюю палату парламента.