https://static.news.ru/photo/124779ea-49da-11ea-80f1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Markus Brunner/imageBROKER.com/Global Look Press

Филиал ФГУП «Ведомственная охрана» на Северном Кавказе Минэнерго России отменило тендер, включающий закупку наклеек на машину с надписью «Обама ЧМО».

В ведомстве подчеркнули, что появление этого лота является недосмотром соответствующих служб предприятия.

Руководством предприятия принято решение отменить закупку в целях уточнения некорректно составленного технического задания, — сообщили в министерстве.

По словам представителей ведомства, должностные лица, которые допустили подобные ошибки, понесут за это наказание, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что наклейки на машину с надписью «Обама ЧМО» заказал филиал ФГУП «Ведомственная охрана» на Северном Кавказе Минэнерго России. Документы появились на сайте госзакупок. В частности, были заказаны работы по ремонту служебных автомобилей. Среди позиций указаны наклейки «Обама ЧМО» стоимостью 81,25 рубля.