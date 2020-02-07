Филиал ФГУП «Ведомственная охрана» на Северном Кавказе Минэнерго России отменило тендер, включающий закупку наклеек на машину с надписью «Обама ЧМО».
В ведомстве подчеркнули, что появление этого лота является недосмотром соответствующих служб предприятия.
Руководством предприятия принято решение отменить закупку в целях уточнения некорректно составленного технического задания, — сообщили в министерстве.
По словам представителей ведомства, должностные лица, которые допустили подобные ошибки, понесут за это наказание,
Ранее NEWS.ru писал о том, что наклейки на машину с надписью «Обама ЧМО» заказал филиал ФГУП «Ведомственная охрана» на Северном Кавказе Минэнерго России. Документы появились на сайте госзакупок. В частности, были заказаны работы по ремонту служебных автомобилей. Среди позиций указаны наклейки «Обама ЧМО» стоимостью 81,25 рубля.
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