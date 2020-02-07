Наклейки на машину с надписью «Обама ЧМО» заказал в госзакупках филиал ФГУП «Ведомственная охрана» на Северном Кавказе Минэнерго России.
Документы появились на сайте госзакупок. В частности, были заказаны работы по ремонту служебных автомобилей. Среди позиций указаны наклейки «Обама ЧМО» стоимостью 81,25 рубля,
Всего в лоте фигурируют 10 тысяч позиций, среди которых мангал, знак такси, брелок-икона и брелок для ключей. Юрист филиала пояснил, что наименование позиций — результат «ошибки текстового редактора вроде Т9».
Ранее NEWS.ru писал о том, что инициатива о приоритете российских товаров при госзакупках, которую предложил Минпромторг, отвечает государственным интересам, но требует доработок. Об этом
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