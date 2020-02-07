https://static.news.ru/photo/06001754-49d6-11ea-af66-fa163e074e61_660.jpg Барак Обама Фото: Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

Наклейки на машину с надписью «Обама ЧМО» заказал в госзакупках филиал ФГУП «Ведомственная охрана» на Северном Кавказе Минэнерго России.

Документы появились на сайте госзакупок. В частности, были заказаны работы по ремонту служебных автомобилей. Среди позиций указаны наклейки «Обама ЧМО» стоимостью 81,25 рубля, передаёт РБК.

Всего в лоте фигурируют 10 тысяч позиций, среди которых мангал, знак такси, брелок-икона и брелок для ключей. Юрист филиала пояснил, что наименование позиций — результат «ошибки текстового редактора вроде Т9».