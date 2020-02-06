Инициатива о приоритете российских товаров при госзакупках, которую предложил Минпромторг, отвечает государственным интересам, но требует доработок. Об этом
Как пишет «Парламентская газета», законопроект об импортозамещении при госзакупках предлагает введение обязательной 50-процентной квоты для продукции отечественного производства. Объём госзакупок товаров в рамках нацпроектов до 2024 года должен составить 6,2 трлн рублей. Из них отечественной продукции предполагается закупить на 3,2 трлн рублей. Два законопроекта на эту тему Минпромторг готов внести в кабмин 11 февраля.
Сенаторы в ответ на это предлагают сначала возложить ответственность за достижение 50-процентного показателя на глав регионов. Кроме того, члены Совфеда считают необходимым синхронизировать потребность в закупке российских товаров с нацпроектами. После этого предлагается сопоставить качество российской продукции с зарубежными аналогами.
Как напомнил Кутепов, в системе госзакупок уже обнаружились некоторые проблемы. Вскрылись они во время рассмотрения вопроса о «национальном режиме».
Сейчас, в частности, в ней отсутствует анализ информации о количестве производимой отечественной продукции, о сопоставимости её качества с зарубежными аналогами.
Есть также проблема с отсутствием данных о возможностях российских производителей и их производственных мощностей. И в завершение Кутепов обратил внимание на то, что потребность в закупке отечественных товаров не синхронизирована с нацпроектами. Обо всех этих моментах сенатор сообщил в письме вице-премьеру Юрию Борисову.
Как писал NEWS.ru, ранее первый замглавы комитета Совфеда по соцполитике Валерий Рязанский, комментируя инициативу лидера ЛДПР Владимира Жириновского о введении выплат домохозяйкам, отметил, что её, скорее всего, отклонят.
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