https://static.news.ru/photo/efd4c654-48c8-11ea-b7a2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Инициатива о приоритете российских товаров при госзакупках, которую предложил Минпромторг, отвечает государственным интересам, но требует доработок. Об этом заявил сенатор, член Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов.

Как пишет «Парламентская газета», законопроект об импортозамещении при госзакупках предлагает введение обязательной 50-процентной квоты для продукции отечественного производства. Объём госзакупок товаров в рамках нацпроектов до 2024 года должен составить 6,2 трлн рублей. Из них отечественной продукции предполагается закупить на 3,2 трлн рублей. Два законопроекта на эту тему Минпромторг готов внести в кабмин 11 февраля.

Сенаторы в ответ на это предлагают сначала возложить ответственность за достижение 50-процентного показателя на глав регионов. Кроме того, члены Совфеда считают необходимым синхронизировать потребность в закупке российских товаров с нацпроектами. После этого предлагается сопоставить качество российской продукции с зарубежными аналогами.

Как напомнил Кутепов, в системе госзакупок уже обнаружились некоторые проблемы. Вскрылись они во время рассмотрения вопроса о «национальном режиме».

Сейчас, в частности, в ней отсутствует анализ информации о количестве производимой отечественной продукции, о сопоставимости её качества с зарубежными аналогами.

Есть также проблема с отсутствием данных о возможностях российских производителей и их производственных мощностей. И в завершение Кутепов обратил внимание на то, что потребность в закупке отечественных товаров не синхронизирована с нацпроектами. Обо всех этих моментах сенатор сообщил в письме вице-премьеру Юрию Борисову.

Как писал NEWS.ru, ранее первый замглавы комитета Совфеда по соцполитике Валерий Рязанский, комментируя инициативу лидера ЛДПР Владимира Жириновского о введении выплат домохозяйкам, отметил, что её, скорее всего, отклонят.