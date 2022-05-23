Фигуранту дела о покушении на Соловьёва не стали вменять одну статью

Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Одному из фигурантов уголовного дела о покушении на российского журналиста Владимира Соловьёва не стали вменять статью УК касательно воспрепятствования деятельности журналиста, передаёт РИА Новости со ссылкой на адвоката Светлану Сидоркину. Она подчеркнула, что подозреваемому в мае было предъявлено только одно обвинение.

Обвинение было предъявлено еще в начале мая, при этом его предъявили только по статье о подготовке покушения на убийство, воспрепятствование деятельности журналиста вменять не стали, — сказала адвокат.

Сидоркина заявила, что она не знает, что происходит с другими фигурантами этого дела, однако она считает, что им предъявят аналогичную статью.

25 апреля ФСБ задержала группу участников запрещённой в России неонацистской организации, которая готовила убийство тележурналиста Владимира Соловьёва по заказу СБУ. При задержании у подозреваемых обнаружили самодельное взрывное устройство, восемь «коктейлей Молотова», шесть пистолетов, обрез охотничьего ружья и гранату РГД-5, а также наркотики, поддельные украинские паспорта и националистическую атрибутику.