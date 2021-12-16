«Фермы повсюду натыканы»: пенсионерка рассказала о майнинге в Иркутске

78-летняя жительница деревни Хомутово Иркутской области получила счёт за электричество почти на миллион рублей после того, как занялась майнингом криптовалюты, сообщает «КП-Иркутск». Она рассказала, что занялась этим в 2017 году, потратив на технику 200 тысяч, на заработанные деньги успела отремонтировать с внуком дом, купила новую теплицу. По её словам, занимаются добычей валюты в Иркутском регионе многие.

Как раз был сентябрь, а этот компьютер, как печка, исправно согревал мне дом до лета, дрова я и не жгла. У майнинга есть побочный продукт — тепло, которое выделяют компьютеры. Им можно всё хозяйство согревать — хоть теплицу зимой, хоть целый бассейн. Плюс и денежка за биты эти капала. Внук мне шесть-семь тысяч отдавал. Летом перенесли тот аппарат в сарай, — рассказала пенсионерка.

Она объяснила, что энергетики проверили её дом тепловизором и поняли, что здесь находится ферма добычи криптовалюты.

Пришлось платить деньгами, что на новый дом отложила... Внуку сказала, что больше баловаться не буду. Кругом столько судов — фермы повсюду в гаражах да теплицах натыканы! Соседи сопротивлялись, но пять миллионов тоже выложили за электричество. Машину продали, оборудование и небольшой участок в придачу. Разбогатели, называется. А внук заключил договор и перенёс аппаратуру на какой-то склад, где раньше завод был. Платит дорого за киловатт, но отказываться не хочет, — сказала женщина.

По словам замдиректора по работе с бытовыми потребителями «Иркутскэнергосбыта» Натальи Соковиковой, с начала года в Иркутской области зафиксировано 500 случаев с подозрением на использование электричества для добычи криптовалюты по обычному тарифу для населения. Суды штрафуют майнеров и заставляют переходить на коммерческие расценки.

Директор Института энергетики Иркутского национального исследовательского технического университета Вадим Федчишин объяснил, что в регионе мощная система гидроэнергетики, что обеспечивает низкую стоимость электричества.

Ранее в Генпрокуратуре разработали ряд норм, позволяющих арестовывать и конфисковать полученную нелегальными способами криптовалюту. Глава ведомства Игорь Краснов отметил необходимость введения в российское законодательство понятия криптовалюты.