Фаза Луны сегодня, 26 апреля 2025 года. Покупаем землю, бережем зрение

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Фаза Луны сегодня, 26 апреля, какая сегодня Луна. Покупаем недвижимость, откладываем решения

В 04:18 по московскому поясному времени Луна уже перешла в 28-й день апрельского цикла. Он завершится 27 апреля в 04:26 по тому же времени.

В какой фазе и в каком знаке зодиака находится сегодня Луна

Луна стремится к завершению цикла. Убывающая фаза вскоре завершится тем, что тонкий серп растворится на небосклоне и наступление нескольких темных ночей ознаменует собой новолуние. А управляет Луной сегодня упорный и порой чрезмерно справедливый Овен.

Полезные советы для 28-х лунных суток

Сегодняшний день наполнен энергией, которую рекомендуется направить на какие-то полезные дела. Если у вас нет значимых проектов в расписании, потратьте время на рутинные задачи, которые обычно откладываете. Вы сможете быстро и эффективно с ними справиться.

Природа

Что касается природы, сегодня отлично подойдут любые начинания, касающиеся сада, огорода, дома или домашних животных. Однако стоит избегать рыбалки: плохой клев может сопровождаться мелкими неприятностями, которые испортят настроение.

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Фото: Shutterstock/FOTODOM Фаза Луны сегодня, 26 апреля 2025 года. Покупаем землю, бережем зрение

Свадьба и отношения

В сфере любви и отношений день не подходит для заключения брака. Если пара все же настаивает на этом дне, следует быть готовыми к постоянному вмешательству родственников в ее жизнь.

Здоровье и красота

В области здоровья особое внимание стоит уделить зрению: сегодня полезно оградить себя от телевизора, компьютеров и смартфонов. Даже читать книги или другие материалы не стоит в чрезмерных количествах. Обратите внимание на состояние сосудов и следите за давлением.

Работа и деньги

Что касается бизнеса и финансов, сегодня удачно пройдут сделки, переговоры, операции с недвижимостью и покупка земельных участков. Однако не рекомендуется принимать решения, которые могут кардинально повлиять на судьбу бизнеса в долгосрочной перспективе.

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