https://static.news.ru/photo/b7055520-4cea-11ea-86a6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Федеральная антимонопольная служба заинтересовалась повышением цен на овощи в Еврейской автономной области, Хабаровском крае и Амурской области. Сотрудники ведомства выясняют причину изменения цен.

Согласно оперативной информации, небольшое подорожание томатов и огурцов зафиксировано также в Магаданской, Сахалинской областях, Республике Бурятия, Забайкальском крае, сообщается на сайте ФАС. В остальных регионах ситуация в целом стабильная.

Территориальные органы службы получили поручения контролировать уровень цен и проводить ежедневный мониторинг ценообразования на социально значимые товары, которые ранее привозили из Китая. Также должна быть открыта горячая линия для сообщения об изменениях цен.

Как писал NEWS.ru, из-за снижения количества поставок из Китая в регионах Дальнего Востока подорожали импортные овощи, которые попадают туда преимущественно из КНР. В связи с закрытием новым премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным 16 КПП на границе грузовики с овощами несколько дней не могли проехать в Россию. Замглавы правительства, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев срочно поручил проследить за ценами на продукты в регионе и не допустить их необоснованного повышения.